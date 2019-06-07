Глава Eesti Energia: мы планируем шаги, чтобы спасти 500 оказавшихся под угрозой рабочих мест

Необходимые для обеспечения устойчивости сланцевой энергетики и создания рабочих мест решения об инвестициях не могли принять раньше, потому что цена на масло на мировом рынке не позволяла этого, сказал Ärileht председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

По его словам, проводится серьезная работа, чтобы можно было ввести какую-нибудь дополнительную пошлину против российского электричества или выделить Eesti Energia в рамках объема квоты бесплатную квоту. Министерство экономики занимается тем, каким именно может быть решение.

Сперва нужно заключить соглашение между странами Балтии и согласовать его с Брюсслем. Литва сказала, что если во втором полугодии этого года запустят атомную электростанцию в Белоруссии, то они закроют границу идущему оттуда электричеству. Литва готова установить основанную на CO2 пошлину и на границе Калининградской области. "В Эстонии много политической воли и решения будут. Сегодня я не могу назвать временную перспективу этого решения", — сказал Суттер.