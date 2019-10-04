04.10.2019, 11:31

Глава Circle K: на некоторые заправки не найти работников и за зарплату в 1000 евро

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rus.delfi.ee
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Kai RealoFoto: Taavi Sepp

Глава Circle K Кай Реало сказала Äripäev, что в наше время развеян миф о том, что на любую должность легко найти человека, предложив высокую зарплату. По ее словам, самое сложное для предприятия — проблема с нехваткой рабочей силы.

"В наше время стало мифом и то, что нужно мол платить бóльшую зарплату, тогда и найдутся работники. У нас есть заправки, на которые не найти работников и за зарплату в 1000 евро, потому что дотуда неудобно добираться, например туда не ходит общественный транспорт — ведь у многих молодых людей больше нет машины", — объяснила Реало.

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