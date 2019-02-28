Глава Circle K: мы никогда бы не подумали, что веганы могут настолько сильно повлиять на нас

Реало начала карьеру в Statoil еще в 2005 году. Сейчас она является директором концерна и главой центрального союза работодателей.

”По сравнению с более ранними временами, жители Эстонии стали относиться к обслуживающему персоналу с большим пониманием. Если еще десять лет тому назад было довольно обычным, что клиент самоутверждается за счет продавца, то теперь мы имеем намного больше положительной обратной связи. Люди понимают, что работа продавца важна и сложна. Как правило, атмосфера на станциях положительная, но, конечно же, случается всякое”, — рассказывает Реало.

Она отмечает, что в 90-х профессия продавца была престижна и хорошо оплачивалась, продавцами работали и люди с высшим образованием, в том числе на Statoil. Сейчас на автозаправках работает, как правило, молодежь, которая только начинает свой карьерный путь и точно не определилась, что делать дальше. ”Так что неизбежно очень много народа приходит на полгода, год, два, и не связывает себя на всю жизнь”, — говорит глава концерна.

”Позитивно то, что молодежь бесстрашна. Если у предыдущих поколений было чувство, что они как обслуживающие клиентов принадлежат низшему слою общества (хотя мы никогда не хотели и не хотим, чтобы у наших работников возникало такое чувство), то у нынешней молодежи такого чувства нет и они более открыты тому, чтобы обслуживать клиентов и решать их проблемы”.