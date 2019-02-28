28.02.2019, 15:40

Глава Circle K: мы никогда бы не подумали, что веганы могут настолько сильно повлиять на нас

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Ивар Соопан
Ивар Соопан
EST
Глава Circle K: мы никогда бы не подумали, что веганы могут настолько сильно повлиять на нас
Circle K peadirektori Kai Realo otsused mõjutavad iga päev tuhandete inimeste elu.Taavi Sepp

Превращение Statoil в Circle K прошло так же гладко, как и продвигалась карьера Кай Реало в международном концерне. Кажущаяся на первый взгляд складной повседневная жизнь всем известной сети автозаправок и станций обслуживания скрывает в себе множество сложных отношений между людьми и ряд верных и неверных решений, которые влияют как работников, так и на клиентов, пишет Maaleht.

Реало начала карьеру в Statoil еще в 2005 году. Сейчас она является директором концерна и главой центрального союза работодателей.

”По сравнению с более ранними временами, жители Эстонии стали относиться к обслуживающему персоналу с большим пониманием. Если еще десять лет тому назад было довольно обычным, что клиент самоутверждается за счет продавца, то теперь мы имеем намного больше положительной обратной связи. Люди понимают, что работа продавца важна и сложна. Как правило, атмосфера на станциях положительная, но, конечно же, случается всякое”, — рассказывает Реало.

Она отмечает, что в 90-х профессия продавца была престижна и хорошо оплачивалась, продавцами работали и люди с высшим образованием, в том числе на Statoil. Сейчас на автозаправках работает, как правило, молодежь, которая только начинает свой карьерный путь и точно не определилась, что делать дальше. ”Так что неизбежно очень много народа приходит на полгода, год, два, и не связывает себя на всю жизнь”, — говорит глава концерна.

”Позитивно то, что молодежь бесстрашна. Если у предыдущих поколений было чувство, что они как обслуживающие клиентов принадлежат низшему слою общества (хотя мы никогда не хотели и не хотим, чтобы у наших работников возникало такое чувство), то у нынешней молодежи такого чувства нет и они более открыты тому, чтобы обслуживать клиентов и решать их проблемы”.

Отвечая на вопрос, почему предприятие раз в год повышает своим работникам зарплаты, Реало говорит, что это часть бизнес-культуры. ”Ревизия зарплат дает работнику уверенность, что ему не надо будет думать, как зайти к начальнику в кабинет и сказать, что ему кажется, что его зарплата больше не соответствует условиям рынка. У нас каждый работник знает, что раз в год происходит ревизия зарплат”.

Говоря о том, что приносит предприятию самую большую прибыль, она отмечает кофе и продукты питания, которые готовятся на месте. ”Что касается здорового питания, то мы никогда бы не подумали, что веганы могут настолько сильно повлиять на нас. Благодаря им у нас расширился ассортимент полезной еды, — рассказывает она. — Сейчас почти в каждой компании есть веган, и если компания шла в Circle K за чем-то вкусным, то бедному вегану нечем было поживиться. Так что мы разработали для них некоторые продукты, которые на самом деле подходят и всем остальным”.

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