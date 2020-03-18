Глава Baltika: в Эстонии люди уже сейчас реже ходят в магазин

”На настоящий момент с поставками у нас серьезных проблем нет. В целом ситуация находится под контролем”, — отметила она и добавила, что небольшие задержки бывают, но практически всегда ситуацию можно решить.

Тем не менее, некоторые китайские партнеры сообщают о задержках поставок на срок до двух недель. ”Для уравновешивания задержек мы используем другие транспортные возможности, например, прибегаем вместо морских контейнеров к поездам”, — пояснила Лейрер.

Производство одежды Baltika осуществляется в Турции и Литве. ”Небольшая часть нашего летнего товара для женщин производится в Италии. Половина партии уже в дороге. Что касается другой половины, то сообщений о задержке не поступало. Сейчас заводы в Италии открыты и работают”, — сказала Лейрер, но добавила, что в зависимости от ситуации все может в любой момент измениться.

Тем не менее, по ее словам, уже сейчас ясно, что коронавирус окажет существенное влияние на продажи одежды и аксессуаров. ”Поскольку в Литве магазины уже закрыты и то же самое может произойти в Эстонии, то возникает вопрос: сколько нового товара нам вообще нужно?”, — рассуждает Лейрер.

”В Эстонии ясно видно, что клиенты уже сейчас ходят в магазин реже. Это касается всей страны, и магазина Baltika тут не исключение”.

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