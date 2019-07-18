Глава Astri Grupp о теневой экономике: сделаем на Центральном рынке все, что в нашей власти

На прошлой неделе в Maaleht было опубликовано множество примеров процветающей на Таллиннском центральном рынке теневой экономики: как фальсификации происхождения товара, так и уклонения от государственных налогов.

"Мы согласны, что проблема серьезная, — сказала Анне Аланд. — Мы в курсе этого и как владелец этой недвижимости обязательно сделаем все, что возможно, чтобы ситуация в будущем улучшилась".

Она не назвала, какие конкретные шаги планируется предпринять, но сказала, что поначалу Центральным рынком оперирует прежний владелец. "Мы общаемся с оператором и пытаемся помочь ему или направить, чтобы проблемы решились".

Бывший владелец и администратор Центрального рынка — Turukaubanduse AS, которым руководит Андрей Полищук. По словам Аланд, она, разумеется, сама тоже ходила на Центральный рынок, но с описанными в Maaleht проблемами там лично не сталкивалась. "О проблемах мы узнали через фирму-оператора и прессу".

Более крупные изменения на Центральном рынке ожидаются после введения новой детальной планировки, на что могут уйти годы.

По словам Аланд, для создания будущего облика Центрального рынка планируется организовать новый архитектурный конкурс. "Рынок точно останется, вопрос в том, в каком объеме. До принятия новой детальной планировки я не хотела бы сейчас давать пустые обещания".