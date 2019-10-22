22.10.2019, 09:20

Гигантский пожар в Литве повлияет на переработку шин в Эстонии

 (2)
rus.delfi.ee
EST 3
Rehvid.com esinduskauplus ja töökoda
Foto on illustreerivFoto: Madis Veltman

Пожар на заводе по переработке покрышек в литовском Алитусе, который уже успели назвать экологической катастрофой века для этой страны, ограничит возможности утилизации шин во всем регионе, пишет dv.ee.

Это подтвердил Аарне Солвак — руководитель недоходной организации MTÜ Rehviringlus, занимающегося утилизацией шин в Эстонии.

По его словам, литовский завод был ключевым партнером НКО в области обработки шин грузовиков и тракторов.

Как писал delfi.lt, пожар начался 16 октября ночью на складе компании Ekologistika, которая занимается переработкой покрышек. Горели склады площадью около 2000 кв. м со старыми покрышками. В тушении пожара принимали участие пожарные Алитуса, Каунаса, Лаздияй, Вильнюса, Варены и Мариямполе.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: