Гигантский пожар в Литве повлияет на переработку шин в Эстонии

Пожар на заводе по переработке покрышек в литовском Алитусе, который уже успели назвать экологической катастрофой века для этой страны, ограничит возможности утилизации шин во всем регионе, пишет dv.ee.
Это подтвердил Аарне Солвак — руководитель недоходной организации MTÜ Rehviringlus, занимающегося утилизацией шин в Эстонии.
По его словам, литовский завод был ключевым партнером НКО в области обработки шин грузовиков и тракторов.
Как писал delfi.lt, пожар начался 16 октября ночью на складе компании Ekologistika, которая занимается переработкой покрышек. Горели склады площадью около 2000 кв. м со старыми покрышками. В тушении пожара принимали участие пожарные Алитуса, Каунаса, Лаздияй, Вильнюса, Варены и Мариямполе.
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