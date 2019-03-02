Германия готова выделить 5 млн евро на помощь населению Венесуэлы



28 февраля Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не смог принять резолюцию по Венесуэле, призывающую провести в стране новые президентские выборы. Россия и Китай наложили вето на предложенный США документ, который в числе прочего призывал Каракас снять ограничения на поставки гуманитарной помощи. Позднее проект альтернативной резолюции, внесенной РФ, поддержали лишь 4 из 15 членов Совбеза. На следующий день МИД России заявил, что Москва продолжит поддерживать венесуэльские власти "в разрешении социальных и экономических проблем, в том числе через поставку легитимной гуманитарной помощи".

Массовые акции протеста в стране начались 22 января — сразу после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран ЕС, включая Германию, заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Его официально признали также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств.

Позже глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. 1 марта Минфин США ввел санкции в отношении шести руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы, которые связаны с блокировкой доставки гуманитарного груза в страну.