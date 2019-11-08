Германии пришлось отложить защиту ”Северного потока-2”

Отмечается, что за смягчение правил по эксплуатации газопровода ”Северный поток-2” было отдано 133 из необходимых 355 голосов членов парламента. Рассмотрение вопроса перенесли на неопределенный срок. Председатель назначил новое заседание на пятницу, 8 ноября, однако этот вопрос на нем обсуждаться не будет.

Ранее сообщалось, что немецкая правящая коалиция разработала законопроект, который выведет строящийся газопровод ”Северный поток-2” из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. Согласно директиве, операторы трубопроводов и поставщики газа должны быть полностью независимы.

Против строительства газопровода ”Северный поток-2” выступают Украина, Польша,а также страны Балтии и США. В Евросоюзе также пытаются ограничить влияние Москвы в газовом вопросе. В начале сентября Европейский суд запретил ”Газпрому” заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение первого ”Северного потока”, более чем на 50 процентов, несмотря на отсутствие других желающих использовать его. Российская компания намерена оспорить решение.