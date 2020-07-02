Гендиректор MTA покидает пост и уходит в частный сектор. "Сам еще не знаю куда"

"Ухожу с поста в основном по двум причинам: во-первых, всё важное для меня в MTA с рабочей стороны или уже сделано, или идет правильным курсом. И, во-вторых, я чувствую, что могу сделать больше в организации, где есть ясные бизнес-цели", - сказал он.

Новое место работы у Лайда еще не определено: по этому поводу никаких переговоров не проходило и договоренностей не достигнуто.

Лайд поблагодарил своих коллег за профессионализм и усердие, которые сделали MTA одним из институтов с самым высоким уровнем доверия в общественном секторе Эстонии, а налоговое поведение эстоноземельцев - одним из лучших в Европе.

Министр финансов Март Хельме выразил признательность Лайду за проделанную работу, отметив вклад последнего в снижении доли "теневой экономики", в том числе и за то, что число получателей зарплаты в конвертах сократилось почти наполовину.

Валдур Лайд работал на посту гендиректора MTA с июня 2017 года. В ближайшее время будет проведен конкурс для поиска нового руководителя налогового ведомства.