Гендиректор Circle K — о том, почему не будет бесплатной раздачи топлива на заправках

”Товары первой необходимости не обесценятся даже, если в условиях экономического кризиса цены на сырье на бирже приблизятся к нулю или даже станут отрицательными”, — объяснила Кай Реало. ”Сырьем для моторного топлива является нефть, цена которой также влияет на стоимость готовой продукции, но бензин и дизель являются самостоятельно продаваемыми продуктами, поэтому прежде, чем снизятся цены на заправках, следует ожидать изменения закупочных цен на топливо”.

По мнению Реало, даже если нефтеперерабатывающие заводы по какой-то причине начнут отдавать свои продукты бесплатно, необходимо будет оплатить расходы на транспортировку бесплатного бензина и дизельного топлива с завода до станций технического обслуживания, а также уплатить акцизный сбор и НДС. ”Например, независимо от стоимости доставки топлива и маржи продавца, литр бензина, купленного по нулевой цене, должен в рознице облагаться налогом не менее 67 центов по розничной цене”, — отметила Реало.

”Гипотетически можно представить ситуацию, в которой нефтеперерабатывающие заводы будут готовы даже заплатить, чтобы избавиться от готовой продукции. Хотя закрытие нефтеперерабатывающего завода стоит недешево, это, несомненно, во много раз проще и дешевле, чем остановка нефтяной вышки”, — сказала Кай Реало. ”Если в конечном итоге будет перепроизводство бензина и дизельного топлива, для нефтеперерабатывающих заводов, разумеется, будет более разумным в какой-то момент приостановить деятельность вместо того, чтобы производить и продавать топливо с бесконечными потерями”.

Вчерашние новости о снижении цен на нефть были связаны с рынками США. После сегодняшнего открытия азиатских рынков цена на нефть вернула положительное значение: это свидетельствует о том, что трейдерам все же удалось избавиться от излишков. Стоимость нефти марки Brent, торгуемая в Европе, вчера снизилась совсем немного, оставаясь выше ценового уровня в 25 долларов за баррель. ”Цены на готовую продукцию, то есть бензин и дизельное топливо, остались на том же уровне, что и на прошлой неделе. Предстоящие дни покажут, в какой мере произошедшее с нефтью в США повлияет на цены продуктов, торгуемых на европейских и азиатских рынках”, — добавила Реало.