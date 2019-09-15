Гендерное неравенство: зарплата голливудских актеров оказалась в среднем на 1,1 млн долларов больше, чем актрис

Как сообщает The Guardian, исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера проанализировали данные по зарплатам 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год.

Они констатировали, что разница в заработке относительно стабильна, в 2015 году показатели примерно такие же, как в 1980-м.

Экономисты основывали анализ на нескольких источниках данных, включая IMDb и Box Office Mojo. Исследователи выделили ряд переменных, в том числе предыдущие успехи актеров с учетом бокс-офиса их фильмов, наличие наград и популярность в соцсетях. Если убрать эти факторы из анализа, то получится, что женщинам в Голливуде — без учета сторонних предпосылок — в принципе платят на 56% меньше (что эквивалентно $2,2 млн за фильм), чем мужчинам.

При последовательном добавлении в уравнение переменных ("актерские" характеристики, качественные и количественные характеристики фильмов) эта разница уменьшается до примерно $1,1 млн (около 20%).

Хуже всего дела обстоят в экшн-фильмах: там актеры получают на $1,8 млн больше, нежели актрисы. Разница в зарплатах есть даже в таком считающимся "женским" жанре как ромкомы.

Играет свою роль и возраст: когда звезды достигают 50-летия, разница в заработке резко возрастает до $4 млн за фильм.