Где в Европе самые высокие и низкие цены на алкоголь?

23.06.2020, 17:33Где в Европе самые высокие и низкие цены на алкоголь? rus.delfi.ee EST Foto: Anni Õnneleid В Финляндии в прошлом году цены на алкогольные напитки были самыми высокими в Евросоюзе, о чем свидетельствуют данные Статистического центра ЕС. Финны платят за алкогольные напитки на 91% больше, чем в жители ЕС в среднем, пишет YLE. На следующем месте по дороговизне — Ирландия и Швеция. Изо всех европейских стран наиболее высокие цены на алкоголь держатся в Исландии и Норвегии — на 160% больше, чем в среднем в ЕС. В Эстонии цены на алкоголь лишь чуть ниже среднего по ЕС, а в Латвии и Литве — еще ниже, чем в Эстонии. Различия в ценах объясняются разными системами налогообложения. Самые низкие цены на алкогольные напитки наблюдались в прошлом году в Румынии, Болгарии и Венгрии. Подписаться Share Tweet Читайте также: Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка В Краснодаре группа подростков устроила «бои без правил» Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров Реакция Кремля на пьяное ДТП Ефремова
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