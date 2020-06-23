23.06.2020, 17:33

Где в Европе самые высокие и низкие цены на алкоголь?

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Где в Европе самые высокие и низкие цены на алкоголь?
Foto: Anni Õnneleid

В Финляндии в прошлом году цены на алкогольные напитки были самыми высокими в Евросоюзе, о чем свидетельствуют данные Статистического центра ЕС. Финны платят за алкогольные напитки на 91% больше, чем в жители ЕС в среднем, пишет YLE.

На следующем месте по дороговизне — Ирландия и Швеция.

Изо всех европейских стран наиболее высокие цены на алкоголь держатся в Исландии и Норвегии — на 160% больше, чем в среднем в ЕС.

В Эстонии цены на алкоголь лишь чуть ниже среднего по ЕС, а в Латвии и Литве — еще ниже, чем в Эстонии.

Различия в ценах объясняются разными системами налогообложения. Самые низкие цены на алкогольные напитки наблюдались в прошлом году в Румынии, Болгарии и Венгрии.

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