Где найти производственную площадь для начинающего предпринимателя?

Начинающих предпринимателей и миникомпаний очень много. Также повысился уровень ожиданий в отношении качества и рабочей среды. Спрос на небольшие дешевые площади с гибкими договорными условиями очень высок.

В марте в технопарке в Юри был завершен проект LADU32 с новыми производственными площадями. Здание в основном предназначено для производственных компаний небольшого и среднего размера, однако поскольку оно является многофункциональным, его также можно использовать для занятий любительскими проектами, в качестве склада, торговой площади, гаража.

Хорошее местоположение, современные условия

”В Таллинне и его окрестностях мало подобных проектов, — объясняет представитель компании Fi Arendused OÜ Тармо Сепп, который занимается разработкой проекта LADU32. — Наш комплекс зданий состоит из 16 площадей для сдачи в аренду размером от 93 до 320 квадратных метров. Все площади имеют потолки высотой 7 метров. Здесь много простора и пространства для реализации даже самых крупных идей”.

FI Arendused OÜ

Большие площадки для маневрирования и много парковочных мест

Возле здания расположено 76 парковочных мест, а перед погрузочными воротами есть площадка для маневров размеров 15 метров.

Помещениям придают выразительность самобытные материалы — на стенах непокрытый бетон, на потолке деревянные балки. Акцент был сделан как на качестве, так и на комфорте. Для создания стабильной рабочей обстановки все крупные площади Ladu32 имеют также офис с отдельным входом, раздевалку и душевую. На арендных площадях меньшего размера есть туалет. Таким образом, на складской и производственной площади среднего размера имеются все необходимые для работы удобства. ”Во всех помещениях большие двери и высокие потолки — можно заезжать на фургоне или оборудовать полки высотой 7 метров”, — комментирует Сепп.

Здание абсолютно экологичное — древесина, солнечные панели

Рабочая среда дополнительно усовершенствована за счет возможности добавлять промежуточные этажи, низких дополнительных расходов и мощности электрического тока до 200А на каждую сдаваемую в аренду площадь. Современным решением является парк солнечных панелей на крыше здания.

FI Arendused OÜ

Можно заключить договор на полгода

Фиксированные цены на аренду в Ladu32 ниже средних; цены указаны на сайте проекта.

Условия аренды являются гибкими, можно начать с договора на шесть месяцев. Таким образом снижаются риски для арендатора и начальные затраты.

По мере роста бизнеса можно арендовать в этом же здании более крупные площади. Также есть возможность расторгнуть договор аренды после завершения или приостановки коммерческой деятельности.

Предпочтение отдается производству, но также подходит для занятий хобби

Прекрасно подходит для начинающих компаний с небольшими объемами, у которых в данный момент отсутствует потребность в крупных площадях. Достаточная мощность тока позволит наладить образцовое производство. Ladu32 подходит, например, для тех, кто в качестве складской площади для своего хобби или малого бизнеса использовал небольшие склады, но теперь вырос из них.

”Короткий период аренды подходит также для тех, кто занимается своим проектом лишь временно. Это может быть, например, ремонт автомобиля для хобби или зимнее хранение и переоборудование мотоциклов”, — предполагает Тармо Сепп.

Хорошим примером является мотоклуб Club32. ”Походы хорошо начинать в лесу, а все технические работы и обслуживание удобно проводить в теплом месте, ближе к городу”. ”Мы с группой друзей планируем хранить и отлаживать здесь свою технику для хобби. Красивое здание, хорошее расположение”, — комментирует член клуба и его руководитель Харди Хинк.

FI Arendused OÜ

Отзывы арендаторов

Moduleston OÜ: ”Я уже довольно давно следил за различными разработками, однако ничего подходящего на рынке не было (площадь около 300 квадратных метров и расположение недалеко от Тартуского шоссе, с достаточно мощным электроснабжением). Ladu32 абсолютно точно соответствует всем моим пожеланиям. Одним из критериев было, несомненно, наличие необходимой электрической мощности”.

Energostar OÜ: ”Помимо электрической мощности, для нас важны удобные подъездные пути для грузовых автомобилей”.

SRC AS: ”В связи с ограниченностью пространства, вызванной расширением бизнеса, проект Ladu32 является для нас отличным решением для расширения нашего временного склада. Особенно нам подходят их гибкие условия договора”.

Застройщик Ladu32 обладает более чем 25-летним опытом работы в области развития недвижимости. За это время было создано более 20 000 квадратных метров складских и производственных площадей. Если ранее строились складские или производственные помещения, предназначенные для конкретных клиентов, то Ladu32 — это бизнес-модель, в которой одно большое здание разделено на несколько небольших арендуемых площадей.

Ознакомьтесь с подробной информацией и ценами на аренду на домашней странице Ladu32.