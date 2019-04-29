"Газпром" заявил, что есть шансы достроить и запустить Nord Stream 2 в 2019 году

"На данный момент сохраняется шанс завершения строительства и пуск его в этом году. Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в тот или иной момент, мы работаем над комплексом мер по сохранению проекта в графике", — сказал он.

Тем временем, на данный момент газопровод построен уже на 1125 км по двум ниткам.

Хандога также отметил, что "Газпром" и Nord Stream 2 AG оставляют за собой право на меры юридической защиты. Он сообщил, что компания Nord Stream 2 AG 17 апреля одновременно с подачей третьей заявки датскому регулятору подала апелляцию на требование предоставить эту третью заявку.

15 апреля стало известно, что компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода "Северный поток 2", спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.

"Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм, пояснили в компании.

Две первые заявки