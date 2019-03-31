"Газпром" раскрыл судьбу "Северного потока-2"

Министр энергетики России Александр Новак 29 марта заявил, что попытки Дании затянуть согласование маршрута ”Северного потока-2” не отразятся на заявленных сроках запуска проекта. Кроме того, как передает ТАСС, по мнению главы Минэнерго, новые поправки в газовую директиву ЕС не окажут негативного влияния на реализацию проекта, поскольку тот является коммерческим, и в Европе в нем заинтересованы.

Датское энергетическое агентство 27 марта рекомендовало проектной компании газопровода Nord Stream 2 AG рассмотреть третий вариант прохождения газопровода в территориальных водах королевства: в исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Отмечалось, что подготовка и согласование заявки на новый маршрут также займет определенное время, хотя планируется завершить строительство газопровода уже в этом году.

В ”Нафтогазе Украины” информацию от датской стороны восприняли как отказ в выдаче разрешения на строительство в территориальных водах страны.

Дания остается единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство ”Северного потока-2” на своей территории (его уже предоставили Финляндия, Швеция и Германия). Власти королевства заявили, что российский проект может нанести урон датской государственности и увеличить энергетическую зависимость стран Европы от России. Россия направляла властям Дании в 2017 и 2018 годах два запроса — первый на строительство участка газопровода в территориальных водах страны, второй — в исключительной экономической зоне.

В конце марта Дания направила Nord Stream 2 AG требование включить в экологическую оценку вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм. Тогда были высказаны опасения, что из-за такой позиции Копенгагена газопровод не будет запущен до конца года, когда истечет транзитный контракт с Украиной.