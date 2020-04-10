Газовый союз: пониженный акциз на газ можно было бы заморозить

”Снижения ставки акцизного налога на газ промышленность и частные потребители ждали годами — от доступности газа по разумной цене зависит благосостояние четверти населения Эстонии и конкурентоспособность предприятий, речь идет о важной мере”, — отметил исполнительный руководитель Газового союза Эстонии Хейко Хейтур.

”Поскольку акцизы на природный и сжиженный газ в последние годы росли в ускоренном темпе, а из одного из самых чистых видов топлива с высокой энергетической ценностью газ превратился в топливо с самым высоким уровнем налогообложения, можно было бы рассмотреть вариант, при котором планируемая ставка акцизного налога на газ в дальнейшем оставалась бы на неизменном уровне”, — отметил Хейтур.

”Возможное продление действия пониженной ставки акцизного налога на газ создало бы для промышленного сектора более равные конкурентные и экспортные условия, повысило бы значимость более экологичных видов топлива и лучше бы согласовывалось с политикой Европейского союза и Эстонии в сфере окружающей среды”, — сказал Хейтур.

Положительное влияние снижения ставки акцизного налога на газовое топливо в Эстонии ощутило бы около 100 тысяч домохозяйств и 20 тысяч частных домов, а также 2000 предприятий, пользующихся газовым топливом в своей повседневной коммерческой деятельности.

Ставка акцизного налога на природный газ за шесть лет выросла в Эстонии в 3,4 раза. По сравнению с другими видами топлива акциз на природный газ в Эстонии в два раза выше. По сравнению со странами Балтии и Польшей действующий в Эстонии акциз на газ выше в 5-15 раз. Помимо этого, скачкообразно повысилась и акцизная ставка на сжиженный газ, которая в последние два года выросла более чем в полтора раза.