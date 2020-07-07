Газета: в Финляндии уборочные фирмы эксплуатируют иммигрантов, в грязном бизнесе участвуют и эстонские предприятия

По сообщению Helsingin Sanomat, услуги уборки в Финляндии — дикая сфера деятельности. Школы, детские сады, центры по интересам, рестораны и продуктовые магазины убирают иммигранты, которые зачастую становятся жертвами эксплуатации. Эксплуатация, по данным исследования газеты, очень масштабная и часто систематическая. Бизнес-модель многих фирм на практике построена на эксплуатации людей.

Шкала эксплуатации широка. В худшем случае условия нечеловеческие и напоминают торговлю людьми. Над жертвой получают власть, используя ее уязвимое положение.

Эксплуатацией также является то, когда кто-то убирает торговый центр шесть часов в день, но получает зарплату только за два часа. Или то, что убирают гамбургерный ресторан ночью, не получая зарплаты. Или что пару недель работают уборщиками, пока не попросят зарплату, после чего их выкидывают на улицу.

В более легких случаях эксплуатация может означать различные несправедливые условия работы, в случае которых пользуются тем, что работник в слабой позиции. От этом речь идет, например, тогда, когда в выплачиваемых иностранным работникам крупной финской уборочной фирмы зарплатах постоянно отсутствуют рабочие часы и доплаты.

Helsingin Sanomat исследовала происходящую в сфере уборки эксплуатацию несколько месяцев. Интервьюировали 30 уборщиков. Данные получали также от полиции, региональных административных департаментов, организации помощи жертвам торговли людьми и других документов и материалов властей.

Из рассказа интервьюируемых всплывает более десяти грабящих уборщиков предприятий. Их схема деятельности схожа. Часто вербует работников и контролирует их работу мужчина-иммигрант. С клиентами общается и документами занимается обычно какой-нибудь финн. Уборщики — почти все иностранцы, по большей части ходатайствующие об убежище, и их может работать в одном предприятии несколько десятков.

В систематической эксплуатации уборщиков Helsingin Sanomat обвиняет, например, группу предприятий, в которую входят такие предприятия, как Dysnomia, DSN, Cashmatic, Staffig Group, Starstaff, Sanitex и CMT Palvelut. Часть предприятий обанкротились. Уборщикам платили зарплату попеременно из разных предприятий и их также держали как "предпринимателей".