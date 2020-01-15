Газета: прокладка Rail Baltica обойдется дешевле, чем подобные проекты в Европе

В настоящий момент предусматривается, что железная дорога будет проложена за 5,8 млрд евро. По подсчетам издания, это означает, что один километр железнодорожного полотна будет проложен приблизительно за 6,5 млн евро. Однако Европейская счетная палата подсчитала, что средняя стоимость скоростной железной дороги в Европе составляет 25 млн евро за километр.

Реализующая проект компания RB Rail утверждает, что есть объективные факторы, которые позволяют надеяться на то, что проект балтийских стран обойдется дешевле.

Как уже сообщалось, ревизия проекта, проведенная специалистами Латвии, Литвы и Эстонии, выявила недостатки в управлении его реализацией, из-за которых возникает риск превышения оговоренного бюджета, а также вероятность того, что сам проект не будет реализован в установленный срок до 2026 года.

В сообщении об итогах ревизии говорится, что управляющим проектом до сих пор не удается придерживаться оговоренного графика и предусмотренного бюджета - в среднем отставание составляет полтора года.

Совместное латвийско-литовско-эстонское предприятие RB Rail, реализующее проект, утверждает, что уже предприняты меры, которые помогут добиться изменений в сферах, названных аудиторами.