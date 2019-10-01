ГАЛЕРЕЯ | Здание на месте легендарного кинотеатра "Раху" будет готово к концу года

На месте легендарного кинотеатра "Раху" теперь будет магазин Maxima и еще несколько торговых точек. На первом этаже будет работать аптека Benu и казино Olympic. На втором этаже помещения еще свободны. Общая площадь 1400 квадратных метров. Maxima из них занимает 700 кв.метров.