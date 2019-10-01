01.10.2019, 12:32
ГАЛЕРЕЯ | Здание на месте легендарного кинотеатра "Раху" будет готово к концу года(5)
Здание по адресу Копли, 69Б будет готово в декабре. Смотрите фото!
Здание по адресу Копли, 69Б будет готово в декабре. Смотрите фото!
На месте легендарного кинотеатра "Раху" теперь будет магазин Maxima и еще несколько торговых точек. На первом этаже будет работать аптека Benu и казино Olympic. На втором этаже помещения еще свободны. Общая площадь 1400 квадратных метров. Maxima из них занимает 700 кв.метров.
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