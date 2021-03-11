ГАЛЕРЕЯ | В торговом центре Ülemiste магазины продолжают работу — как так получилось?(10)
Общие правила не для всех, или всё законно? RusDelfi разобрался в ситуации.
Общие правила не для всех, или всё законно? RusDelfi разобрался в ситуации.
Читатели RusDelfi удивились, когда зашли в крупный торговый центр Ülemiste. "Некоторые магазины открыты, что-то продают. Правительство ведь не разрешает работать с 11 марта. Или они не слышали об этом?" — интересуется читатель Дмитрий.
Действительно, по фотографиям видно, что некоторые торговые точки продолжают функционировать, несмотря на ограничения работы торговых центров.
RusDelfi обратился к руководству Ülemiste.
"С сегодняшнего дня в торговом центре Ülemiste закрыто около 230 магазинов и кафе. Ограничения не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, представительства телекоммуникационных фирм. Также открыты места, где предоставляются различные услуги: выдача товара, банковские конторы, салоны красоты, ремонт обуви, часов и мобильных телефонов. К тому же еду и напитки на вынос продают большинство ресторанов торгового центра", — заверила руководитель по коммуникациям магазина Тийа Нымм.
В распоряжении правительство сказано тоже самое. Подробнее об ограничениях читайте здесь.
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