ГАЛЕРЕЯ | В торговом центре Ülemiste магазины продолжают работу — как так получилось?

Читатели RusDelfi удивились, когда зашли в крупный торговый центр Ülemiste. "Некоторые магазины открыты, что-то продают. Правительство ведь не разрешает работать с 11 марта. Или они не слышали об этом?" — интересуется читатель Дмитрий.

Действительно, по фотографиям видно, что некоторые торговые точки продолжают функционировать, несмотря на ограничения работы торговых центров.

Ülemiste keskus Foto: Delfi lugeja

RusDelfi обратился к руководству Ülemiste.

"С сегодняшнего дня в торговом центре Ülemiste закрыто около 230 магазинов и кафе. Ограничения не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, представительства телекоммуникационных фирм. Также открыты места, где предоставляются различные услуги: выдача товара, банковские конторы, салоны красоты, ремонт обуви, часов и мобильных телефонов. К тому же еду и напитки на вынос продают большинство ресторанов торгового центра", — заверила руководитель по коммуникациям магазина Тийа Нымм.

В распоряжении правительство сказано тоже самое. Подробнее об ограничениях читайте здесь.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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