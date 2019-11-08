ГАЛЕРЕЯ: В торговом центре T1 открылся долгожданный магазин одежды из Англии

”Наш магазин — это уникальное сочетание эксклюзивной британской дизайнерской продукции и собственных брендов Debenhams. Наш ассортимент брендовой продукции постоянно расширяется. Отдельного упоминания, несомненно, заслуживает товарный знак Designers at Debenhams, под которым мы продаем — причем, по доступным ценам — эксклюзивные и стильные творения всемирно известных дизайнеров, созданные для международного рынка. Представлены и более молодые бренды, такие как Quiz, Studio 8 и M&Co, которые знакомят наших клиентов с новейшими веяниями в мире моды, — прокомментировал бренд-менеджер Debenhams Иварс Плаудис-Ласманис. — В Debenhams найдутся товары на любой вкус, для любого возрастного класса и любых потребностей”.

По словам Плаудиса-Ласманиса, T1 Mall of Tallinn — оптимальное место для нового магазина. ”За пять лет в Эстонии мы успели изучить здешний рынок, и знаем, что наши клиенты оценят хорошее сообщение с центром города и то, что неподалеку находится Таллиннский аэропорт, а в скором времени появится и единый терминал Rail Baltic. Помимо удобного транспортного сообщения на лояльности наших клиентов благоприятно скажется и то, что новый магазин открылся в торговом центре, где представлен богатый ассортимент брендов, можно прекрасно провести досуг, а сам торговый центр просторный и отличается тщательно продуманными архитектурными решениями — конкурентов ему в странах Балтии на данный момент нет”, — рассказал Иварс Плаудис-Ласманис.

Руководитель T1 Mall of Tallinn Аллан Реммелькоор прокомментировал, что с открытия торгово-развлекательного центра прошел год, в течение которого центр находился в постоянном поиске оптимального баланса развлечений и торговли. ”Я убежден, что по части развлечений мы зарекомендовали себя и представляем серьезную конкуренцию другим центрам. По части торговли нам пришлось приложить немало усилий. Конечно, работа еще не закончена. Тем больше радует приход Debenhams. Мы гордимся тем, что столь известный международный бренд по достоинству оценил T1. Мы очень ждали этого дня. Я уверен, что открытие магазина будет способствовать расширению и улучшению ассортимента”.