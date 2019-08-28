28.08.2019, 21:05

ГАЛЕРЕЯ | У Палдиски есть все возможности стать новым промышленным центром Эстонии


rus.delfi.ee
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Konverents Teistmoodi Paldiski Foto: Rauno Volmar

В Палдиски, в палатке у маяка в среду состоялась инвестиционная конференция Teistmoodi Paldiski 2019, в которой помимо серьезных инвесторов приняли участие и члены правительства.

Конференцию открыл премьер-министр Юри Ратас, а министр внешней торговли Керт Кинго рассказала о возможностях поддержки инвестиций со стороны государства.

Министр экономики Таави Аас и глава Союза самоуправлений Харьюмаа Андре Сепп отметили необходимость развития железнодорожного сообщения между Таллинном и Палдиски через так называемую таллиннскую окружную железную дорогу, проектирование которой может проходить параллельно с трассой Rail Baltic.

На конференции речь шла о перспективах строительства метанолового завода, а также о том, что показывает опыт начавшего в этом году работу завода по производству рыбной муки и масла.

О том, как Палдиски постепенно становится важным промышленным центром Эстонии говорил также глава совета Alexela Grup Хейти Хяэль.

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