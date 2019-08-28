ГАЛЕРЕЯ | У Палдиски есть все возможности стать новым промышленным центром Эстонии

Конференцию открыл премьер-министр Юри Ратас, а министр внешней торговли Керт Кинго рассказала о возможностях поддержки инвестиций со стороны государства.

Министр экономики Таави Аас и глава Союза самоуправлений Харьюмаа Андре Сепп отметили необходимость развития железнодорожного сообщения между Таллинном и Палдиски через так называемую таллиннскую окружную железную дорогу, проектирование которой может проходить параллельно с трассой Rail Baltic.

На конференции речь шла о перспективах строительства метанолового завода, а также о том, что показывает опыт начавшего в этом году работу завода по производству рыбной муки и масла.