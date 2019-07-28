28.07.2019, 16:00

ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как преображаются Коплиские линии!


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Kopli liinid 26.07.2019 Foto: Andres Putting

Считавшиеся на протяжении многих десятилетий символом неблагополучия Коплиские линии обретают второе дыхание.

Застройщиком Коплиских линий является Fund Ehitus.

Смотрите галерею!

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