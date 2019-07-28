ГАЛЕРЕЯ: Смотрите, как преображаются Коплиские линии!

Считавшиеся на протяжении многих десятилетий символом неблагополучия Коплиские линии обретают второе дыхание.
Застройщиком Коплиских линий является Fund Ehitus.
Смотрите галерею!
Считавшиеся на протяжении многих десятилетий символом неблагополучия Коплиские линии обретают второе дыхание.
Застройщиком Коплиских линий является Fund Ehitus.
Смотрите галерею!
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