ГАЛЕРЕЯ | Самая современная эстонская пивоварня начинает производить мороженое ручной работы

Мороженое в Põhjala готовит получившая классическое французское обучение кондитер Ханна Хинтлиан, которая сама родом из Америки. ”Приготовление мороженого ручной работы — это веселая и творческая деятельность для всей команды, что позволяет бесконечно экспериментировать с различными вкусами”, — рассказывает Хинтлиан, которая имеет опыт работы в ресторане Томаса Келлера Bouchon (Лос-Анджелес) и в ресторане с тремя мишленовскими звездами Quince (Сан-Франциско). По ее словам, мороженое Põhjala роскошно и насыщенно, как и все десерты пивного ресторана.

Как и все блюда Tap Room, мороженое также готовится из простых натуральных составляющих — молока, сливок, сахара и яичного желтка. Чтобы подавать его свежим, мороженое ручной работы Põhjala готовится ежедневно в небольшом количестве. Мороженое упаковывается в коробки по 200 грамм, что является подходящей порцией для пары друзей, любящих мороженое.

Сейчас в Põhjala предлагают на выбор ванильное, шоколадное, солено-карамельное, кокосовое, манговое, клубничное и, разумеется, мороженое с пивным вкусом, в которое добавляется вываренное в сироп темное пиво Must Kuld. По словам Ханны, мороженое очень хорошо подчеркивает терпкость темного пива. Особенно популярно добавление темного пива в мороженое на родине Ханны в Америке, где beer float по сути имеет культовый статус. Такой ”морожено-пивной поплавок” предлагают и в пивном ресторане Põhjala.