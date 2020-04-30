ГАЛЕРЕЯ | Первая сеть заправок снизила цену на дизельное топливо ниже евро

Хотя акциз на дизельное топливо снижается с завтрашнего дня, одна из сетей заправок снизила цену уже сегодня.
На заправке Jetoil дизельное топливо стоит 0.99 евро за литр, бензин марки 95 - 1.189.
По имеющейся у Delfi на данный момент информации, Jetoil является первым продавцом, снизившим цены.
Правительство приняло решение снизить с 1 мая акциз на дизельное топливо на 14,5 центов за литр. Если сейчас литр дизтоплива стоит в Таллинне 1.199, то после снижения акциза цена должна составить 1.054 евро за литр.
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