ГАЛЕРЕЯ | Первая сеть заправок снизила цену на дизельное топливо ниже евро(18)
Хотя акциз на дизельное топливо снижается с завтрашнего дня, одна из сетей заправок снизила цену уже сегодня.
Хотя акциз на дизельное топливо снижается с завтрашнего дня, одна из сетей заправок снизила цену уже сегодня.
На заправке Jetoil дизельное топливо стоит 0.99 евро за литр, бензин марки 95 — 1.189.
По имеющейся у Delfi на данный момент информации, сеть Jetoil была первым продавцом, снизившим цены.
Позже о снижении цен на дизельное топливо ниже евро объявила сеть Olerex.
"Крупнейший в Эстонии продавец топлива, компания Olerex приняла решение накануне первомайских выходных обеспечить клиентам возможность заправиться для поездок за город по выгодной цене и снизила стоимость дизельного топлива уже сегодня несмотря на то, что снижение акциза вступит в силу только завтра и на заправках еще имеются некоторые запасы топлива. Литр дизельного топлива на заправках Olerex стоит 0,999 евро, постоянным клиентам — на пять центов меньше. В последний раз стоимость топлива на эстонских заправках падала ниже евро четыре года назад, в марте 2016 года", — говорится в пресс-релизе компании.
”Люди очень ждали падения стоимости дизельного топлива, что было обусловлено прежде всего низкой стоимостью сырой нефти, — пояснил руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Антон Шафростин. — Все же мы продаем не американскую сырую нефть, а изготовленные в Европе конкретные виды топлива; также нужно учитывать, что около 60 процентов стоимости топлива составляют государственные налоги, так что снижение акцизов — важный и долгожданный шаг со стороны государства. Со своей стороны мы понизили цену даже больше, чем предполагает снижение акциза. Снижение стоимости литра на 20 центов означает при заправке полного бака экономию в 10 евро. Надеемся, что международные перевозчики вновь начнут заправляться в Эстонии и верим, что вскоре снижение цен на топливо отразится и на стоимости других товаров”, — добавил Шафростин.
Эстонское предприятие Alexela также объявило о снижении цен на своих заправках.
• Дополнительно к акцизу Alexela снижает цены на эстонский нейтральный по отношению к климату биометан, или зеленое топливо CNG, чтобы сохранить в обществе интерес к переходу на более чистые виды топлива.
• Начиная с 30 апреля цена на CNG и LNG на заправках Alexela составляет 0,799€/кг.
• Начиная с 30 апреля цена на дизельное топливо в Alexela снизилась ниже одного евро
"Поскольку сегодня говорят только о ценах на дизельное топливо, мы считаем разумным поддерживать активную дискуссию также и в отношении нейтрального к климату транспорта. Для сохранения мотивации к переходу на экологичное топливо CNG и поддержания положительного влияния проведенных ранее инвестиций с сегодняшнего дня на наших заправках мы дополнительно снижаем цены на это зеленое топливо. В топливном бизнесе мы должны продолжать позитивные трансформации и в неспокойное время, как по экологическим соображениям, в первую очередь, так и во благо всей Эстонии в целом", — сказал председатель правления AS Alexela Айво Адамсон, отметив снижение цены на CNG на заправках предприятия на 9 центов с килограмма.
Напомним, что правительство приняло решение снизить с 1 мая акциз на дизельное топливо на 14,5 центов за литр. Если сейчас литр дизтоплива стоит в Таллинне 1.199, то после снижения акциза цена должна составить 1.054 евро за литр.
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