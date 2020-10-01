ГАЛЕРЕЯ | Открытие первого ресторана KFC в Тарту сегодня едва не сорвалось

Планировалось открыть ресторан KFC (Kentucky Fried Chicken — "Жареный цыплёнок из Кентукки") в полдень, но из-за накладки открытие задержалось примерно на час. Дело в том, что ранее площади, занимаемые заведением быстрого питания, были торговыми, поэтому для использования их по новому назначению требуется новое разрешение.

"Мы дожидались согласования от Спасательного департамента, и поэтому открыли KFC немного позже, а Burger King был временно закрыт. Процесс получения разрешения идёт, основные требования с нашей строноны выполнены, и мы надеемся, что ситуация быстро утрясется", — пояснил проблему коммерческий директор Astri Grupi Маттиас Вутт.

К счастью, настроение ожидающих заминка не испортила, потому что работники KFC угостили их курочкой бесплатно. За час перед drive-in скопилась внушительная очередь из автомобилей.