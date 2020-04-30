ГАЛЕРЕЯ | Основные сети заправок снизили цену на дизельное топливо ниже евро(21)
Хотя акциз на дизельное топливо снижается с завтрашнего дня, одна из сетей заправок снизила цену уже сегодня.
Хотя акциз на дизельное топливо снижается с завтрашнего дня, одна из сетей заправок снизила цену уже сегодня.
На заправке Jetoil дизельное топливо стоит 0.99 евро за литр, бензин марки 95 — 1.189.
По имеющейся у Delfi на данный момент информации, сеть Jetoil была первым продавцом, снизившим цены.
Позже о снижении цен на дизельное топливо ниже евро объявила сеть Olerex.
"Крупнейший в Эстонии продавец топлива, компания Olerex приняла решение накануне первомайских выходных обеспечить клиентам возможность заправиться для поездок за город по выгодной цене и снизила стоимость дизельного топлива уже сегодня несмотря на то, что снижение акциза вступит в силу только завтра и на заправках еще имеются некоторые запасы топлива. Литр дизельного топлива на заправках Olerex стоит 0,999 евро, постоянным клиентам — на пять центов меньше. В последний раз стоимость топлива на эстонских заправках падала ниже евро четыре года назад, в марте 2016 года", — говорится в пресс-релизе компании.
”Люди очень ждали падения стоимости дизельного топлива, что было обусловлено прежде всего низкой стоимостью сырой нефти, — пояснил руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Антон Шафростин. — Все же мы продаем не американскую сырую нефть, а изготовленные в Европе конкретные виды топлива; также нужно учитывать, что около 60 процентов стоимости топлива составляют государственные налоги, так что снижение акцизов — важный и долгожданный шаг со стороны государства. Со своей стороны мы понизили цену даже больше, чем предполагает снижение акциза. Снижение стоимости литра на 20 центов означает при заправке полного бака экономию в 10 евро. Надеемся, что международные перевозчики вновь начнут заправляться в Эстонии и верим, что вскоре снижение цен на топливо отразится и на стоимости других товаров”, — добавил Шафростин.
Эстонское предприятие Alexela также объявило о снижении цен на своих заправках.
• Дополнительно к акцизу Alexela снижает цены на эстонский нейтральный по отношению к климату биометан, или зеленое топливо CNG, чтобы сохранить в обществе интерес к переходу на более чистые виды топлива.
• Начиная с 30 апреля цена на CNG и LNG на заправках Alexela составляет 0,799€/кг.
• Начиная с 30 апреля цена на дизельное топливо в Alexela снизилась ниже одного евро
"Поскольку сегодня говорят только о ценах на дизельное топливо, мы считаем разумным поддерживать активную дискуссию также и в отношении нейтрального к климату транспорта. Для сохранения мотивации к переходу на экологичное топливо CNG и поддержания положительного влияния проведенных ранее инвестиций с сегодняшнего дня на наших заправках мы дополнительно снижаем цены на это зеленое топливо. В топливном бизнесе мы должны продолжать позитивные трансформации и в неспокойное время, как по экологическим соображениям, в первую очередь, так и во благо всей Эстонии в целом", — сказал председатель правления AS Alexela Айво Адамсон, отметив снижение цены на CNG на заправках предприятия на 9 центов с килограмма.
На заправочных станциях Neste тоже изменились цены дизельного топлива. Новые цены:
• дизельное топливо Futura - 0,999 евро за литр
• дизельное топливо Pro Diesel - 1,079 евро за литр
• дизельное топливо из возобновляемого сырья Neste MY - 1,790 евро за литр
В сравнении с Латвией и Литвой ценовой уровень в Эстонии остается чуть более высоким, поскольку у нас обязательная биодобавка облагается налогом на том же уровне, что и фоссильное топливо, тогда как в соседних странах в отношении биодобавок установлены более низкие налоговые ставки, пояснила руководитель по розничной продаже Neste Eesti Кристи Пари.
По словам руководителя логистической компании Haanpaa OÜ Тийта Парика, дизельное топливо, доступное теперь по той же цене, что и в Латвии с Литвой, обеспечивает эстонским перевозчикам лучшие условия в контексте международной конкуренции, а налоги будут поступать эстонскому государству. «До сих пор цена дизельного топлива в Эстонии была существенно выше, чем в Латвии и Литве, и поэтому для того, чтобы выстоять в условиях конкуренции многие транспортные предприятия были вынуждены заправляться в соседних странах. Снижение ставки акциза непременно окажет позитивное влияние – автомобили вновь станут заправлять в Эстонии. Вероятно, 100% объема заправок сюда не вернется, но все возможное топливо вновь будут покупать в Эстонии – прежде всего то, что раньше заправляли в Латвии», - сказал Тийта Парик.
Напомним, что правительство приняло решение снизить с 1 мая акциз на дизельное топливо на 14,5 центов за литр. Если сейчас литр дизтоплива стоит в Таллинне 1.199, то после снижения акциза цена должна составить 1.054 евро за литр.
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