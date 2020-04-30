ГАЛЕРЕЯ | Основные сети заправок снизили цену на дизельное топливо ниже евро

На заправке Jetoil дизельное топливо стоит 0.99 евро за литр, бензин марки 95 — 1.189.

По имеющейся у Delfi на данный момент информации, сеть Jetoil была первым продавцом, снизившим цены.

Позже о снижении цен на дизельное топливо ниже евро объявила сеть Olerex.

"Крупнейший в Эстонии продавец топлива, компания Olerex приняла решение накануне первомайских выходных обеспечить клиентам возможность заправиться для поездок за город по выгодной цене и снизила стоимость дизельного топлива уже сегодня несмотря на то, что снижение акциза вступит в силу только завтра и на заправках еще имеются некоторые запасы топлива. Литр дизельного топлива на заправках Olerex стоит 0,999 евро, постоянным клиентам — на пять центов меньше. В последний раз стоимость топлива на эстонских заправках падала ниже евро четыре года назад, в марте 2016 года", — говорится в пресс-релизе компании.

”Люди очень ждали падения стоимости дизельного топлива, что было обусловлено прежде всего низкой стоимостью сырой нефти, — пояснил руководитель по закупкам топлива и логистике Olerex Антон Шафростин. — Все же мы продаем не американскую сырую нефть, а изготовленные в Европе конкретные виды топлива; также нужно учитывать, что около 60 процентов стоимости топлива составляют государственные налоги, так что снижение акцизов — важный и долгожданный шаг со стороны государства. Со своей стороны мы понизили цену даже больше, чем предполагает снижение акциза. Снижение стоимости литра на 20 центов означает при заправке полного бака экономию в 10 евро. Надеемся, что международные перевозчики вновь начнут заправляться в Эстонии и верим, что вскоре снижение цен на топливо отразится и на стоимости других товаров”, — добавил Шафростин.

Эстонское предприятие Alexela также объявило о снижении цен на своих заправках.

• Дополнительно к акцизу Alexela снижает цены на эстонский нейтральный по отношению к климату биометан, или зеленое топливо CNG, чтобы сохранить в обществе интерес к переходу на более чистые виды топлива.

• Начиная с 30 апреля цена на CNG и LNG на заправках Alexela составляет 0,799€/кг.

• Начиная с 30 апреля цена на дизельное топливо в Alexela снизилась ниже одного евро