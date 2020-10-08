ГАЛЕРЕЯ: Лучшим предприятием года стала технологическая компания Nortal

Nortal — нацеленная на стратегические перемены международная технологическая компания, учрежденная в 2000 году. О себе фирма пишет: мы сочетаем уникальный опыт трансформации Эстонии в мирового цифрового лидера и внедрения перемен в предприятия посредством стратегического подхода и опирающейся на данные технологии. Мы стремимся построить единое общество.

Nortal действует в 10 странах мира и обеспечивает работой более 800 специалистов, реализующих оказывающие важное влияние на повседневную жизнь проекты в Европе, Северной Америке и регионе Персидского залива.