ГАЛЕРЕЯ: Лучшим предприятием года стала технологическая компания Nortal

Вчера было названо лучшее предприятие этого года в Эстонии. Им с стала технологическая компания Nortal.
Nortal — нацеленная на стратегические перемены международная технологическая компания, учрежденная в 2000 году. О себе фирма пишет: мы сочетаем уникальный опыт трансформации Эстонии в мирового цифрового лидера и внедрения перемен в предприятия посредством стратегического подхода и опирающейся на данные технологии. Мы стремимся построить единое общество.
Nortal действует в 10 странах мира и обеспечивает работой более 800 специалистов, реализующих оказывающие важное влияние на повседневную жизнь проекты в Европе, Северной Америке и регионе Персидского залива.
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