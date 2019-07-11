ГАЛЕРЕЯ | Чудеса да и только! На рынке Пярну за ночь материализовалась латвийская клубника

На фотографиях галереи можно увидеть, что эстонская клубника ”без химии”. К тому же на овощных прилавках появилась информация о стране происхождения продукции, чего раньше не было.

Важно отметить, что до среды на рынке вообще не было клубники из какой-либо иной страны, кроме Эстонии.

При этом нужно иметь в виду, что купленная в Латвии по оптовой цене клубника не обязательно латвийская, ее настоящее происхождение весьма туманно.