ГАЛЕРЕЯ | Чудеса да и только! На рынке Пярну за ночь материализовалась латвийская клубника
После того, как в среду в газете Maaleht была опубликована статья о том, что торговцы выдают привезенную из Риги клубнику за эстонскую, на многих прилавках пярнуского рынка ”эстонская” клубника нежданно прекратилась в латвийскую.
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