11.07.2019, 15:15

ГАЛЕРЕЯ | Чудеса да и только! На рынке Пярну за ночь материализовалась латвийская клубника


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 20 pilti
Pärnu turg Foto: Ago Tammik

После того, как в среду в газете Maaleht была опубликована статья о том, что торговцы выдают привезенную из Риги клубнику за эстонскую, на многих прилавках пярнуского рынка ”эстонская” клубника нежданно прекратилась в латвийскую.

На фотографиях галереи можно увидеть, что эстонская клубника ”без химии”. К тому же на овощных прилавках появилась информация о стране происхождения продукции, чего раньше не было.

Важно отметить, что до среды на рынке вообще не было клубники из какой-либо иной страны, кроме Эстонии.

При этом нужно иметь в виду, что купленная в Латвии по оптовой цене клубника не обязательно латвийская, ее настоящее происхождение весьма туманно.

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