G4S Eesti: быстрый рост расходов на рабочую силу вынуждает предпринимателей искать способы сэкономить на обработке наличных

В 2018 году в центрах наличных денег G4S было обработано 9,9 миллиарда евро, что меньше, чем в 2017 году, когда эта сумма достигала 10,1 миллиарда евро.

G4S заполняет купюрами все банкоматы в Эстонии, а также извлекает из них деньги. В последние два года объем обработанных охранной фирмой в ATM наличных денег составлял 7,4 миллиарда евро.

Количество денег, перевезенных с предприятий сферы торговли и обслуживания в центры наличных денег G4S, снизилось на 2,3 процента. ”При этом важно отметить, что обороты этих предприятий в этот же период выросли”, — сказал директор дивизиона наличных денег G4S Eesti Пеэтер Торим.

”Предприниматели стали искать возможность сэкономить на обработке наличных денег, поскольку с быстрым ростом зарплат выросли и расходы на обработку наличных. К нам все чаще обращаются с этой проблемой”, — объяснил Торим.

Возможности для экономии ищет и предприятие G4S, которое в прошлом году закрыло центр наличных денег в Йыхви: с учетом объема работы было нерентабельно иметь в этом регионе отдельный центр. Сегодня оборот денег по всей Эстонии происходит из тартуского и таллиннского центров.

”Применяемая нами современная технология обеспечивает эффективную обработку денег. Но мы видим, что многим использующим наличные деньги фирмам технологии помогли бы сократить время, которое тратится на неоднократный пересчет банкнот и монет”, — сказал Торим.