26.02.2019, 09:20

G4S Eesti: быстрый рост расходов на рабочую силу вынуждает предпринимателей искать способы сэкономить на обработке наличных

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rus.delfi.ee
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G4S sularahakeskus
G4S sularahakeskusFoto: Rauno Volmar

В условиях роста расходов на рабочую силу как G4S, так и предприятия сферы обслуживания и транспорта ищут более эффективные способы обработки наличных денег, сообщает пресс-служба фирмы.

В 2018 году в центрах наличных денег G4S было обработано 9,9 миллиарда евро, что меньше, чем в 2017 году, когда эта сумма достигала 10,1 миллиарда евро.

G4S заполняет купюрами все банкоматы в Эстонии, а также извлекает из них деньги. В последние два года объем обработанных охранной фирмой в ATM наличных денег составлял 7,4 миллиарда евро.

Количество денег, перевезенных с предприятий сферы торговли и обслуживания в центры наличных денег G4S, снизилось на 2,3 процента. ”При этом важно отметить, что обороты этих предприятий в этот же период выросли”, — сказал директор дивизиона наличных денег G4S Eesti Пеэтер Торим.

”Предприниматели стали искать возможность сэкономить на обработке наличных денег, поскольку с быстрым ростом зарплат выросли и расходы на обработку наличных. К нам все чаще обращаются с этой проблемой”, — объяснил Торим.

Возможности для экономии ищет и предприятие G4S, которое в прошлом году закрыло центр наличных денег в Йыхви: с учетом объема работы было нерентабельно иметь в этом регионе отдельный центр. Сегодня оборот денег по всей Эстонии происходит из тартуского и таллиннского центров.

”Применяемая нами современная технология обеспечивает эффективную обработку денег. Но мы видим, что многим использующим наличные деньги фирмам технологии помогли бы сократить время, которое тратится на неоднократный пересчет банкнот и монет”, — сказал Торим.

По его словам, в сфере торговли и обслуживания много рабочего времени по-прежнему уходит на неоднократный пересчет и упаковку наличных. Кроме того, это может привести к рискам для безопасности, ведь чем длиннее цепочка людей, в руках которых побывает пачка денег, тем больше могут быть денежные потери.

”При помощи технологий это можно исправить. Сегодня уже нет необходимости нанимать кассира, который через окошко принимает деньги и пересчитывает их. Многим предприятиям мы предложили решение Cash 360: обслуживающий персонал, курьер или водитель автобуса не отдает деньги кассиру, а кладет их в специальный аппарат, так сказать, „умный” сейф. При этом в любой момент можно узнать, кто, когда, какие деньги и какую сумму положил в аппарат. Весь учет ведет этот прибор”, — рассказал Торим.

Дальнейшее движение денег отслеживается через инфосистему. ”Информация о движении денег в режиме реального времени и освобождение работников от неоднократного пересчета банкнот и купюр — та дополнительная ценность, которую мы с помощью технологий можем предложить в сфере обработки денег”, — добавил Торим.

В задачи G4S входит наблюдение за заполненностью аппарата Cash 360 и организация перевозки денег в соответствии с договоренностью.

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