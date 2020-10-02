Футболист Рагнар Клаван — совладелец нового хозяина AS Eesti Teed

Лучшее предложение о покупке AS Eesti Teed за 19,7 миллиона евро было сделано компанией Verston Holding OÜ, совладельцем которой является футболист Рагнар Клаван, пишет dv.ee.
Это на 3 миллиона евро больше стартовой цены.
Совладельцами Verston Holding являются Вейко Вескимяэ и Эркко Салусте (у каждого по 45% акций) и Рагнар Клаван с 10%.
В последние годы Verston принимала участие в ряде важных для государства проектов, в том числе строительстве Рейди теэ в Таллинне и четырехполосного участка шоссе Козе-Выыбу в Тарту, а также расширении аэропортов Таллинна и Эмари.
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
Эксперт: в Молдове могут объявить "карантин 2.0"
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
Чем обновленный KIA Rio порадует россиян