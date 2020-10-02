02.10.2020, 17:56

Футболист Рагнар Клаван — совладелец нового хозяина AS Eesti Teed

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Meistrite Liiga 2018 finaal Liverpool - Real Madrid
Ragnar KlavanFoto: Madis Veltman

Лучшее предложение о покупке AS Eesti Teed за 19,7 миллиона евро было сделано компанией Verston Holding OÜ, совладельцем которой является футболист Рагнар Клаван, пишет dv.ee.

Это на 3 миллиона евро больше стартовой цены.

Совладельцами Verston Holding являются Вейко Вескимяэ и Эркко Салусте (у каждого по 45% акций) и Рагнар Клаван с 10%.

В последние годы Verston принимала участие в ряде важных для государства проектов, в том числе строительстве Рейди теэ в Таллинне и четырехполосного участка шоссе Козе-Выыбу в Тарту, а также расширении аэропортов Таллинна и Эмари.

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