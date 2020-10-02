Футболист Рагнар Клаван — совладелец нового хозяина AS Eesti Teed

Совладельцами Verston Holding являются Вейко Вескимяэ и Эркко Салусте (у каждого по 45% акций) и Рагнар Клаван с 10%.
В последние годы Verston принимала участие в ряде важных для государства проектов, в том числе строительстве Рейди теэ в Таллинне и четырехполосного участка шоссе Козе-Выыбу в Тарту, а также расширении аэропортов Таллинна и Эмари.
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