Футболист Рагнар Клаван — совладелец нового хозяина AS Eesti Teed

Это на 3 миллиона евро больше стартовой цены.

Совладельцами Verston Holding являются Вейко Вескимяэ и Эркко Салусте (у каждого по 45% акций) и Рагнар Клаван с 10%.

В последние годы Verston принимала участие в ряде важных для государства проектов, в том числе строительстве Рейди теэ в Таллинне и четырехполосного участка шоссе Козе-Выыбу в Тарту, а также расширении аэропортов Таллинна и Эмари.

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