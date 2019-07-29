29.07.2019, 19:35
Фунт стерлингов резко обвалился
Произошел рекордный обвал фунта стерлингов. Об этом сообщает Bloomberg.
Произошел рекордный обвал фунта стерлингов. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что курс валюты опустился на 0,4% до $1,2.
Уточняется, что это самый худший показатель с марта 2017 года.
По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
Ранее сообщалось, что Джонсон потратит свыше $120 млн на рекламу ”жесткого” Brexit.
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