Фунт стерлингов резко обвалился

Отмечается, что курс валюты опустился на 0,4% до $1,2.

Уточняется, что это самый худший показатель с марта 2017 года.

По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.

Ранее сообщалось, что Джонсон потратит свыше $120 млн на рекламу ”жесткого” Brexit.