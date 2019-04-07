FT предупредила о начале "синхронного замедления" мировой экономики

Темпы экономического роста в Европе снижаются вслед за экономикой Германии, которую авторы называют ”локомотивом еврозоны”. 31 января Министерство экономики и энергетики Германии резко сократило прогноз по росту экономики страны с 1,8 до 1% в 2019 году, связав это с последствиями Brexit и торговыми конфликтами США и Китая.

Еврокомиссия оказалась менее пессимистична, но прогноз по росту немецкой экономики также снизила, с 1,8 до 1,1%. По сравнению с ноябрьским прогнозом в феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9 до 1,3%.

В целом Brookings выделяет три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту. Первый — потеря импульса роста в развитых экономиках, что окажет прямое влияние на объемы импорта и трансграничные потоки товаров. Второй — ухудшение потребительских настроений и индексов делового климата, ведущее к снижению спроса и падению инвестиций в производственный капитал. Третий фактор — геополитические риски, в том числе рост популизма.

Замедление темпов роста будет характерно в 2019 году и для российской экономики. В январе Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году до 1,6% и в 2020 году до 1,7%. До этого, в октябре, рост ВВП России оценивался в 1,8% в 2019 и 2020 годах. Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5 до 1,4%. В правительстве, в свою очередь, в 2019 году запланировали рост на 1,3%.