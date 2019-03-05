ФОТОНОВОСТЬ: В Таллиннском аэропорту видели самолет Qatar Airways — что он здесь делал?

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс, речь шла о грузовом самолете и чартерном рейсе. "Грузовые рейсы Qatar Airways — не регулярные", — отметила она. Поэтому аэропорту трудно дать оценку, насколько часто самолеты этой авиакомпании оказываются в Таллинне. Данный самолет, очевидно, провел в Таллинне и ночь, поскольку был покрыт порядочной снежной шапкой.

Хотя для многих ночной снегопад пришел неожиданно, по утверждению пресс-секретаря аэропорта, для них он никогда не приходит неожиданно. "Наша метеослужба начеку и так же команда обслуживания полосы", — сказала Хольтс.

Все же Хольтс признала, что в случае густого снегопада и ограниченной видимости могут быть задержки.