26.11.2019, 21:30

ФОТО | Знаменитая эстонская лыжница вместе с одноклассницами создала собственную фирму


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ФОТО | Знаменитая эстонская лыжница вместе с одноклассницами создала собственную фирму
Iti-Pätrik Järve , Red Bull Content Pool

Титулованная и известная по всему миру эстонская фристайлистка Келли Сильдару подвела черту под успешным сезоном, но в ожидании следующего не сидит сложа руки: чемпионка мира и трехкратная победительница Всемирных экстремальных игр (X-games) намерена сказать свое слово в мире бизнеса и моды.

17-летняя ученица 11-го класса Таллиннской немецкой гимназии вместе с четырьмя одноклассницами основала ученическую фирму Skrunts, которая производит и продает резинки для волос, изготовленные из остатков швейных цехов эстонских модных брендов.

Образцы продукции можно посмотреть здесь.

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