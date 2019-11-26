ФОТО | Знаменитая эстонская лыжница вместе с одноклассницами создала собственную фирму(2)
Титулованная и известная по всему миру эстонская фристайлистка Келли Сильдару подвела черту под успешным сезоном, но в ожидании следующего не сидит сложа руки: чемпионка мира и трехкратная победительница Всемирных экстремальных игр (X-games) намерена сказать свое слово в мире бизнеса и моды.
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