ФОТО | Знаменитая эстонская лыжница вместе с одноклассницами создала собственную фирму

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Iti-Pätrik Järve , Red Bull Content Pool

Титулованная и известная по всему миру эстонская фристайлистка Келли Сильдару подвела черту под успешным сезоном, но в ожидании следующего не сидит сложа руки: чемпионка мира и трехкратная победительница Всемирных экстремальных игр (X-games) намерена сказать свое слово в мире бизнеса и моды.