ФОТО: Знакомьтесь! Так выглядят новые банкоматы Swedbank

В общей сложности у Swedbank сегодня 393 банкомата, 110 из которых имеют функцию выдачи и приёма наличных, сообщается в пресс-релизе банка.

Директор подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс подчеркнула, что в среднем в банкоматах Swedbank за месяц совершается 1,8 миллиона сделок, из которых 85% приходится на снятие и 15% — на внесение наличных. "Сеть банкоматов — важная часть инфраструктуры банка. Вдобавок к сделкам с наличными банкоматы позволяют осуществлять и другие операции, например, платежи. Этой возможностью активно пользуются наши пожилые клиенты, которые не используют интернет- или мобильный банк. Совершенствование банкоматов для нас столь же важно, как и развитие цифровых каналов, поэтому мы делаем это во всех Балтийских странах”, — сказала она.

Новая модель банкомата более удобна и надёжна. "Новые банкоматы имеют сенсорный экран, что существенно удобнее для клиента. Устройство имеет притенение клавиатуры, что исключает возможность подсмотреть PIN-код при его введении”, — поясняет Раагметс.

"В большинстве случаев сбои в депозитных банкоматах происходят из-за посторонних предметов, оставленных во вводимых купюрах. В новый банкомат купюры следует вводить вертикально, и вместо ящичка для купюр имеется корзина, которая позволяет легко удалять попавшие в пачку купюр посторонние предметы. Однако мы советуем клиентам пересчитать деньги перед их помещением в банкомат. Эта процедура позволяет клиенту убедиться, что он вносит в банкомат именно ту сумму, которую планировал, а также исключить попадание мятых и рваных банкнот”, — добавляет Раагметс.