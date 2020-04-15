15.04.2020, 18:45
ФОТО | Зима внезапно решила вернуться и весенние работы на полях остановились
Удобрения и навоз нельзя класть на покрытую снегом землю, иначе полезные вещества может смыть с растаявшим снегом. В Пылвамаа рабочие временно приостановили начавшиеся весенние работы на полях, чтобы дождаться, пока растает снег.
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