15.04.2020, 18:45

ФОТО | Зима внезапно решила вернуться и весенние работы на полях остановились


EST
ФОТО | Зима внезапно решила вернуться и весенние работы на полях остановились
Foto: Keskkonnainspektsioon

Удобрения и навоз нельзя класть на покрытую снегом землю, иначе полезные вещества может смыть с растаявшим снегом. В Пылвамаа рабочие временно приостановили начавшиеся весенние работы на полях, чтобы дождаться, пока растает снег.

Как видно на фотографиях, технику оставили прямо посередине поля до тех пор, пока снег не сойдет.

Foto: Keskkonnainspektsioon
Читайте также: