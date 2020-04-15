15.04.2020, 18:45
ФОТО | Зима внезапно решила вернуться и весенние работы на полях остановились
Удобрения и навоз нельзя класть на покрытую снегом землю, иначе полезные вещества может смыть с растаявшим снегом. В Пылвамаа рабочие временно приостановили начавшиеся весенние работы на полях, чтобы дождаться, пока растает снег.
Уроженка России рассказала правду о происходящем в Германии
Названы сроки окончания карантинного режима из-за COVID-19 в РФ
Мясников объяснил, от чего умирают заболевшие COVID-19 пенсионеры
«Мы были молоды и влюблены, а потом он умер». Драма на льду