ФОТО | Зима внезапно решила вернуться и весенние работы на полях остановились

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Foto: Keskkonnainspektsioon

Удобрения и навоз нельзя класть на покрытую снегом землю, иначе полезные вещества может смыть с растаявшим снегом. В Пылвамаа рабочие временно приостановили начавшиеся весенние работы на полях, чтобы дождаться, пока растает снег.