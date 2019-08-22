ФОТО: Жители Ласнамяэ могут вздохнуть свободно! Пыли и ночного шума с карьера Вяо больше не будет

22.08.2019, 21:40ФОТО: Жители Ласнамяэ могут вздохнуть свободно! Пыли и ночного шума с карьера Вяо больше не будет (1) rus.delfi.ee EST Paekivitoodete Tehase OÜ juhatuse esimees Vladimir LibmanFoto: Rauno Volmar Жители Ласнамяэ могут вздохнуть свободно: пыли и ночного шума с карьера Вяо больше не будет, поскольку со вчерашнего дня Paekivitoodete Tehas использует новое мобильное камнедробильное оборудование с гибридным мотором. Стоимость более экологичного оборудования около миллиона евро, 35% из которых финансировал Центр инвестирования в окружающую среду.Поскольку мощность нового устройства в два раза выше, чем у стационарной линии, то отпадает и необходимость в ночных сменах. Необходимость в рабочих руках снижается на треть. Share Tweet Читайте также: Утром в Астраханской области Лада слетела с дороги Боксерша Рагозина назвала причину развода с Жориным Мать и дочь из Петербурга лишились рук и ног при посадке на поезд Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью
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