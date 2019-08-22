ФОТО: Жители Ласнамяэ могут вздохнуть свободно! Пыли и ночного шума с карьера Вяо больше не будет

Стоимость более экологичного оборудования около миллиона евро, 35% из которых финансировал Центр инвестирования в окружающую среду.

Поскольку мощность нового устройства в два раза выше, чем у стационарной линии, то отпадает и необходимость в ночных сменах. Необходимость в рабочих руках снижается на треть.