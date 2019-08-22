22.08.2019, 21:40

ФОТО: Жители Ласнамяэ могут вздохнуть свободно! Пыли и ночного шума с карьера Вяо больше не будет

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Paekivitoodete Tehase OÜ juhatuse esimees Vladimir Libman
Paekivitoodete Tehase OÜ juhatuse esimees Vladimir LibmanFoto: Rauno Volmar

Жители Ласнамяэ могут вздохнуть свободно: пыли и ночного шума с карьера Вяо больше не будет, поскольку со вчерашнего дня Paekivitoodete Tehas использует новое мобильное камнедробильное оборудование с гибридным мотором.

Стоимость более экологичного оборудования около миллиона евро, 35% из которых финансировал Центр инвестирования в окружающую среду.

Поскольку мощность нового устройства в два раза выше, чем у стационарной линии, то отпадает и необходимость в ночных сменах. Необходимость в рабочих руках снижается на треть.

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